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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

«19 августа Президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину», - говорится в сообщении.

Кроме того, Владимир Зеленский и Биньямин Нетаньяху почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру. Напомним, 18 августа Нетаньяху прибудет в Киев для встречи с президентом Зеленским. Известно, что 19 августа премьер планирует вернуться в Израиль.
ForUm

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