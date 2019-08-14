Пограничникам Черновицкого отряда с предупредительными выстрелами пришлось останавливать конный караван с контрабандным сигаретами у границы с Румынией, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Вчера вечером в ходе отработки полученной накануне информации, сотрудниками оперативных подразделений Западного регионального управления и военнослужащими Черновицкого отряда на участке отдела пограничной службы «Красноильск» удалось задержать «конный караван» с куревом.

Загруженные ящиками сигарет лошади вместе со своими владельцами направлялись в сторону границы. С появлением пограничников правонарушители бросили товар и животных и начали убегать. Во время их преследования пограничникам пришлось осуществить несколько предупредительных выстрелов вверх, однако последние проигнорировали требования и убежали. Сейчас продолжаются поиски беглецов.

Трех лошадей и 10940 пачек сигарет доставлены в отдел пограничной службы для принятия правового решения. По предварительной оценке товар стоит почти полумиллиона гривен.