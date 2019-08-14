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В городе Вашковцы на Буковине, 14 августа, в день праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня и день памяти святых мучеников Маккавеев - в народе Первый Спас - тысячи верующих Украинской Православной Церкви отметили престольный праздник Свято-Аннинского женского монастыря.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел, для участия в праздничном Богослужении верующие прошли крестным ходом 50 километров - из села Ростоки Путильского района, и по традиции взобрались на святую гору на коленях.

Нижний храм центрального собора обители освящен в честь святых мучеников Маккавеев.

Божественную литургию возглавил Предстоятель УПЦ Блаженнейший Митрополит Онуфрий в сослужении представителей епископата и духовенства.

За Литургией молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Фото: УПЦ

«Сегодня большой день для этого места - для Анниной Горы. Сегодня - первый день Успенского поста, и по традиции, в этот день сюда сходятся много паломников, чтобы помолиться Богу, попросить благословения на пост и на всю свою жизнь» - отметил Митрополит Онуфрий.

Также он сообщил о том, что «сюда паломники идут необычным способом - они идут на коленях, ползут снизу на вершину горы. Существует предание о том, что когда турки преследовали молодую женщину, гора расступилась, и девушка спаслась. С тех пор люди сюда приходили, даже в советские времена, когда запрещали ходить в церковь, на этой горе ставили кресты, часовни. Утром снесут, вечером люди снова поставят. Это была вечная борьба безбожной власти с верующими людьми».

Блаженнейший Митрополит Онуфрий поздравил верующих с праздником и пожелал что бы Господь хранил всех в хорошем здоровье, благочестии и в спасении.

«Я всех поздравляю со Святым Успенским постом, Божьего благословения, чтобы молитвами святых Маккавейских мучеников и силой Честного Животворящего Креста Господь нас хранил в хорошем здоровье, благочестии и в спасении. С праздником всех!» - сказал Предстоятель.

В завершении состоялось освящение меда и трав.

* История праздника Происхождения Честных Древ Животворящего Креста Господня связана с давней византийской традицией обходить со Святым Крестом улицы города, для предотвращения болезней, которые очень часто распространялись в начале августа. В этот же день совершается празднование в честь Всемилостивого Спаса. Оно было основано в XII веке, после победы князя Андрея Боголюбского над волжскими болгарами. Икона Спасителя, перед которой молились с благодарностью князь и воины осветила их странным сиянием, после чего обычай совершать моления перед образом Спаса в этот день распространился Церковью.
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