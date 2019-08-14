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РФ разместила под оккупированным Севастополем в Крыму эскадрилью дальних беспилотников «Форпост», сообщает российское издание «Известия» со ссылкой на штаб ВМФ РФ.

«Беспилотники могут вести разведку и давать указания целей ракетным системам кораблей, береговым комплексам «Бастион» и артиллерии. Эскадрилья вошла в состав 318-го смешанного авиационного полка и уже участвовала в военных учениях Черноморского флота РФ», – говорится в сообщении.

Как заявил бывший начальник главного штаба российских ВМФ Валентин Селиванов, при применении беспилотников отпадет необходимость использовать самолеты-разведчики.

Отмечается, что БПЛА «Форпост» смогут взять под наблюдение значительную часть акватории Черного моря. Они предназначены для разведки и целеуказания для дозвуковых маловысотных противокорабельных ракет Х-35 и «Калибр», корабельной и береговой артиллерии и ракетных комплексов.
ForUm

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