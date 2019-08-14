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С начала 2019 года на постоянное место жительства в Польшу переехали 216 тыс. украинцев. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Государственную миграционную службу.

«За семь месяцев 2019 года документы для выезда граждан Украины за границу на постоянное место жительства в Польше получили 207 взрослых (за исключением пенсионеров), 6 детей и 3 пенсионера», - сообщили в ГМС.

Отметим, что за первое полугодие 2019 года украинцы съездили в Польшу почти 5 миллионов раз, но количество отказов в пересечении границы возросло по сравнению с прошлым годом на 12%. 

Напомним, руководитель консульского отдела посольства Украины в Польше Светлана Крыса заявила, что количество трудовых мигрантов из Украины в Польше с 2014 года выросло в пять раз: с 300 тысяч до примерно полутора миллиона.
ForUm

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