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Количество трудовых мигрантов из Украины в Польше с 2014 года выросла в пять раз: с 300 тысяч до примерно полтора миллиона.

Об этом в интервью Укринформу рассказала руководитель консульского отдела Посольства Украины в Польше Светлана Крыса.

«Действительно, с начала 2014 года наблюдается резкое увеличение количества граждан Украины, которые находятся в Польше. Если до 2014 года их количество оценивалось примерно в 320 тысяч, то сейчас, по неофициальным данным, это полтора миллиона человек», - сообщила Крыса.

Она добавила, что по официальной статистике Управления по вопросам иностранцев Польши, на сегодняшний день гражданам Украины выдано 196 тыс. разрешений на жительство.

Увеличение количества украинцев в Польше подтверждается и резким ростом количества консульских действий, совершенных консульским отделом в Варшаве. В частности, в 2014 году консулами в Варшаве было совершено почти 3,5 тысячи консульских действий, а в 2018 году - это количество резко возросло почти до 18 тысяч, то есть в пять раз.

По словам консула, увеличение количества действий также наблюдается и в других украинских консульских учреждениях - в Кракове, Гданьске и Люблине. В течение нынешних полгода в Варшаве совершено уже 8,5 тыс. консульских действий, что на 10% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

Крыса сообщила, что наиболее популярной услугой среди украинцев в Польше сейчас является постановка на консульский учет, которая занимает 60% от общего количества всех действий в украинских консульствах. Это связано с внесением в ноябре 2018 года изменений в Таможенный кодекс Украины относительно порядка ввоза транспортных средств на иностранной регистрации на территорию Украины.

«Сейчас процедура транзита отменена, осталась только процедура ввоза транспортных средств на иностранной регистрации в режиме временного ввоза. Право ввоза транспортного средства на 60 дней в течение года в Украину имеют только те граждане, которые являются владельцами легкового автомобиля и находятся на консульском учете. Поэтому основным консульским действием в Польше стал консульский учет», - пояснила украинский дипломат.

Консул отметила, что украинцы в Польше, в основном, выполняют простую физическую работу, а именно: работают на строительстве и ремонтных работах, в транспортной сфере, сельском хозяйстве, сфере обслуживания, на производстве заводов и фабрик.

«Вообще сейчас, наверное, нет такой отрасли в Польше, где бы не работали украинцы», - отметила консул.

Она добавила, что в Польше есть также небольшой процент граждан Украины, которые работают в сфере IT-технологий, в высших учебных заведениях, в сфере медобслуживания.

Напомним, по данным Министерства социальной политики, на постоянной основе за границей работает 3,2 млн граждан Украины, непостоянно – от 7 до 9 млн человек.
ForUm

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