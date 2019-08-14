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Заявляя о том, что переходы церковных общин в новую Православную Церковь Украины могут возобновиться, представители ПЦУ ожидают от новых властей нарушения законодательства. 

Фото: УПЦ

Такое мнение выразил митрополит Запорожский и Мелитопольский Украинской Православной Церкви Лука на своем канале в Телеграмм, сообщает Центр информации УПЦ.

«Слова о том, что «если новая власть будет придерживаться законодательства и не будет вмешиваться в дела Церкви, то переходы в ПЦУ возобновятся» в истинном значении звучат следующим образом: «Если новая власть так же, как и предыдущая, будет творить беззаконие и насильственным путем отнимать храмы у УПЦ, то церковное рейдерство снова может набрать прежнюю силу», - написал он. 

Митрополит напомнил, что все переходы в ПЦУ при предыдущей власти происходили с нарушением законодательства.

«Всем давно стало очевидно: единственный путь перевести храмы УПЦ в ПЦУ - это срезать замки, избить священника и прихожан, и насильственным путем отнять храм. Ведь те же люди, которые были на местах у власти при Порошено, так и остались сидеть в своих креслах», - говорит владыка Лука. 
По его словам, переходы церковных общин в ПЦУ сейчас прекратились по одной причине – чиновники боятся нарушать закон.

При этом, отмечает митрополит, в информационной плоскости дискриминация УПЦ до сих пор продолжается во многих СМИ: «Про УПЦ они говорят только в ключе злобы и ненависти.  Вообще единицы, кто пишет что-то положительное о той громадной работе, которую ведет наша Церковь». 

Митрополит Лука считает, что в ПЦУ надеются на то, «что и нынешний Президент будет попирать Конституцию и творить беззакония, как и предыдущий». 

«Но нам кажется, что народ Украины голосовал за Владимира Зеленского, ожидая от него обратного», - подчеркнул митрополит УПЦ. 
ForUm

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