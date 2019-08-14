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Один из претендентов на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден готов сделать Украину приоритетом международной политики в случае победы.

Совет по международным отношениям США (CFR) опросил кандидатов от Демократической партии (всего их номинируется 24) об их позициях и, в частности, намерениях противостоять российской агрессии против Украины, сообщает «Украинская правда».

«Я сделал бы Украину приоритетом международной политики», – заявил Джо Байден.

«В военной сфере я предоставил бы помощь от США в сфере безопасности, включая оружие, чтобы усилить способность Украины защищаться. Я также бы расширил успешное обучение вооруженных сил Украины, начатое администрацией Обамы-Байдена», – добавил он.

«В экономической сфере я работал бы над увеличением западных прямых инвестиций и поддерживал бы энергетическую независимость Украины от России, особенно если «Северный поток 2» будет построен в этом году, что значительно помешает доступу Украины к российскому газу», – сказал Байден.

Он уточнил также: «Я бы обеспечил, чтобы помощь США Украине предоставлялась лишь при условии антикоррупционных реформ, включая назначение действительно независимых антикоррупционных прокуроров и судов».

«Я поддержал бы гораздо более мощную роль США наряду с Францией и Германией в переговорах с Россией. Чтобы дипломатия работала, нам нужен больший рычаг относительно Москвы и это означает более тесное сотрудничество с европейскими партнерами и союзниками, чтобы Россия платила большую цену за войну, которая продолжается в Украине», – заявил Байден.

«Наша стратегическая цель – поддержать эволюцию демократической, единой, суверенной Украины и заставить Кремль платить цену за постоянные атаки на международный порядок», – добавил он.
ForUm

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