также в разделеРелигия
Вышел фильм об одном дне Нещеровского монастыря УПЦ 7
В Доротище на Волыни верующие УПЦ отстояли свой храм у активистов ПЦУ 12
Митрополит Антоний рассказал о псалме, который нужно читать при нехватке любви 16
В Светловодске открылся новый православный храм в честь Петра и Павла 13
На Днепропетровщине простились с бывшей настоятельницей Свято-Иосифовского женского монастыря 12
В Одессу прибудет точная копия чудотворного образа Пресвятой Богородицы "Успение" 9
14 августа у православных начинается Успенский пост 79
В Черновцах жители города выступили против строительства храма ПЦУ 23
В День Независимости верующие УПЦ помолятся за мир в Украине 16
Иерархи и верующие из разных стран почтили Смоленский образ Богородицы «Одигитрия» 19
При Кафедральном соборе УПЦ открыт набор в иконописную школу 12
Зеленского просят отменить передачу Андреевской Церкви Константинопольскому Патриархату 32
Митрополит Онуфрий: Что бы решить глобальные проблемы нужно идти к Богу 16
На Волыни община УПЦ села Топилище будет обустраивать домовой храм 11
На Буковине верующие УПЦ отремонтировали и освятили 235-летнюю церковь 15
В Ужгороде проведут международную конференцию, посвященную связям Закарпатья с Афоном 11
Иерарх Сербской Церкви: За решение межцерковных споров отвечает только Всеправославный Собор, а не Фанар 14
На ярмарке «Медовый Спас» в Киево-Печерской лавре представили церковную продукцию и мед со всей Украины 17

Случай с грубым поведением священнослужителя Русской Православной Церкви во время проведения таинства крещения младенца в Гатчине (Россия) должен привлечь внимание к необходимости подготовки к таинству, основой которого должны быть любовь и внимание. 

Фото: podrobnosti.ua

Такое мнение высказал в своем Telegram-канале глава Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимир Легойда, сообщает ТАСС.

«Случай с крещением младенца, произошедший в минувшие выходные в Гатчинской епархии и получивший широкий резонанс в обществе и СМИ, еще раз актуализирует проблему подготовки к таинству крещения, которой священноначалие придает большое значение. Таинство совершается в общине, где между ее членами призваны царить любовь и внимание», - написал он.

По мнению Легойды, близкие отношения между священником, крещаемым и его семьей исключают ситуации, подобные гатчинской. 

«Если к моменту крещения в ходе катехизации между восприемниками, родителями и священником налажено доверие и понимание, то подобные случаи будут исключены по определению, как сейчас принято говорить. Это дорога с двусторонним движением, и каждый должен пройти свой путь», - полагает он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
748 грн.
10
Теги