С начала 2019 года на постоянное место жительства в Соединенные Штаты Америки переехали 3,6 тыс. украинцев. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на данные Государственной миграционной службы.

«За семь месяцев 2019 года документы для выезда граждан Украины за границу на постоянное место жительства в США получили 2009 взрослых (за исключением пенсионеров), 1372 детей и 232 пенсионера», - сообщили в ГМС.

Отметим, что согласно новым правилам получения грин-карт в США, Служба гражданства и иммиграции имеет право отказывать иммигрантам, которые пользуются программой медицинского страхования Medicaid, продовольственными талонами, ваучерами на недвижимость и другими видами социальной помощи.

Это одни из самых жестких мер, которые ввела администрация президента Дональда Трампа с целью ограничения легальной иммиграции.