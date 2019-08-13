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В Укрзализныце сообщили, что несмотря на требование проводника, постель в поезде после себя можно не убирать.

«Постель после себя можно не убирать, а вот присваивать ее, как и другие вещи в поезде, нельзя ни в коем случае», - отмечается на странице компании в Facebook.

Отмечается, что с начала 2019 из поездов похитили 6900 единиц инвентаря на почти 400 тысяч гривен.

Среди похищенного: 2417 махровых полотенец, 957 простыней, 638 одеял, 875 наволочек, 47 подушек, 360 чайных ложек, 456 подстаканников, 180 стаканов.
ForUm

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