Львовская мэрия направила обращение исполнительному директору КФ «Карпаты» Ростиславу Ящишину по вопиющему случаю, когда перед футбольным матчем на стадионе «Украина» во Львове звучала музыка российских исполнителей. Соответствующее письмо было направлено управлением культуры Львовского городского совета.

«10 августа 2019 на стадионе «Украина» во Львове проходил футбольный матч между командами «Карпаты» и «Мариуполь». Перед началом этого матча на стадионе воспроизводился запись песни «Moscow Never Sleeps», исполнителями которой являются российские музыканты Timati и DJ Smash. Считаем недопустимыми подобные инциденты. Поэтому, обращаемся к Вам с просьбой провести служебное расследование этого инцидента», - говорится в обращении.