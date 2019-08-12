также в разделеПроисшествия
В Ивано-Франковске девушка на BMW раздавила 4 авто 17
На Закарпатье ребенок устроил ДТП с 8 пострадавшими 28
На Одесчине в ДТП погибли 4 человека 72
В Донецке в водохранилище массово гибнет рыба 31
На Винничине в храме отравились 11 человек 26
Под Киевом в ДТП с маршруткой погибли 2 человека 32
Боевики 8 раз нарушили перемирие, ранен 1 военный 20
Стало известно имя погибшего на Донбассе нацгвардейца 45
Патрульные обнаружили водителя с превышением дозы алкоголя в 16 раз 197
В ДТП погибла известная украинская балерина 95
На Донбассе погиб боец Нацгвардии 120
В Польше на строительстве газопровода погиб украинский рабочий 22
Под Полтавой столкнулись два пассажирских автобуса, есть жертвы 65
ООС: на Донбассе уменьшилось количество обстрелов 22
С начала года в Украине утонули более 850 человек 19
На заправке в Запорожье взорвался газовый баллон авто 32
На Запорожье обнаружили тонну «нитратных» арбузов и дынь 22
Пограничники со стрельбой остановили контрабандистов в Харьковской области 45

В Харькове в ходе погони за правонарушителями произошла авария, в результате которой в больницу были госпитализированы двое сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошла 11 августа около 22:40 на проспекте Науки в Шевченковском районе.

Установлено, что во время дежурства сотрудник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.

Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров автомобиля Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.

Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

высокая мода/лето
5220 грн.
25
Теги