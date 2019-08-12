В Харькове в ходе погони за правонарушителями произошла авария, в результате которой в больницу были госпитализированы двое сотрудников Управления патрульной полиции в Харьковской области, сообщает пресс-служба областной полиции.

Дорожно-транспортное происшествие произошла 11 августа около 22:40 на проспекте Науки в Шевченковском районе.

Установлено, что во время дежурства сотрудник патрульной полиции на служебном автомобиле Toyota Prius с включенными звуковыми и проблесковыми спецсигналами красного и синего цвета преследовал автомобиль Opel Astra, водитель которого нарушил правила дорожного движения и пытался скрыться с места.

Во время движения нарушитель совершил резкое торможение и маневр вправо, в результате чего произошло столкновение его автомобиля с транспортным средством патрульных и Daewoo Lanos, который двигался впереди него в попутном направлении.

В результате дорожно-транспортного происшествия в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи были доставлены двое пассажиров автомобиля Toyota Prius. Они получили легкие телесные повреждения и после осмотра врачами были отпущены.

Водитель автомобиля Opel Astra от проведения судебно-медицинского обследования на алкоголь отказался.

Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений Шевченковского отдела полиции. Продолжается выяснение всех обстоятельств происшествия.