В день празднования изнесения Честных Древ Честного и Животворящего Креста Господня и в память мучеников Маккавеев, 14 августа, в Свято-Успенской Святогорской лавре состоится крестный ход и водосвятный молебен на реке Северский Донец.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт обители, крестный ход к реке состоится после Божественной литургии в лавре.

В первый день Успенского поста, 14 августа, празднуется Происхождение (изнесение) Честных Древ Животворящего Креста Господня — первый Спас.

В греческом часослове так объясняется происхождение этого праздника: «По причине болезней, весьма часто бывавших в августе, издревле утвердился в Константинополе обычай износить (выносить) Честное Древо Креста на дороги и улицы для освящения мест и отвращения болезней». В Русской Церкви это празднество соединялось с воспоминанием Крещения Руси в 988 году святым князем Владимиром Киевским.

В память о Крещении киевлян в водах Днепра и Крещатика 14 августа совершается освящение воды. Вместе с этим освящается мёд, благословляется вкушение его нового сбора. Поэтому в народе первый Спас получил ещё название Медовый.