Добрые дела мы должны делать не для того, чтобы прославиться или «засветиться» в Интернете, а чтобы получить «вечную награду» от Бога.

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Об этом сказал Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий в своей проповеди в день памяти великомученика Пантелеимона, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел.

«Зависть, гордыня, злость, как и во времена великомученика Пантелеимона, живут среди нас, и мы должны бороться против них, потому что они съедают самого человека. И человек, который изгоняет из себя эти страсти, счастливее, здоровее и живет дольше», – отметил Предстоятель УПЦ.

Он добавил, что мы должны принуждать себя к внутренней борьбе, и главным оружием против человеческих страстей и пороков являются молитва, Слово Божие и добрые дела.

Однако, как подчеркнул Блаженнейший Владыка, добрые дела нужно делать «не для того, чтобы показать себя на YouTube или “засветиться” в Интернете, а так, чтобы не знала “левая рука твоя, что делает правая” (Мф. 6: 3)».

«Только такое доброе дело приносит пользу человеческой душе, – пояснил Архипастырь. – А если мы делаем его для рекламы, то аплодисменты и похвалу мы получаем еще до того, как Бог нас будет вознаграждать. И тогда уже не будет за что награждать – мы уже получили вместо вечной награды временную».

Митрополит Онуфрий рассказал, как решать существующую во все времена проблему поиска Бога и достижения вечного спасения души.

«Человек, который будет заставлять себя молиться, делать добрые дела, прощать людям обиды, обман и прочее, – будет приятнее и ближе к Богу, потому что Бог любит тех, кто себя сам заставляет идти к Царству Небесному, а не ждет, пока кто-то другой начнет его подталкивать или Бог будет тянуть», – сказал Предстоятель, призвав всех строить свое настоящее и будущее по законам Божиим.

«То, что построено на Божьих законах, – вечно, ибо Бог вечен, а то, что построено на человеческих законах, – временно», – напомнил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.