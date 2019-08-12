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Акционерная госкомпания Укрзализныця намерена в следующем году запустить поезд по маршруту Киев-Берлин. Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов в интервью УНИАН.

«Мы хотим вернуть маршрут Киев-Берлин. Надеюсь, что запустим его в следующем году», - сказал он.

При этом Кравцов отметил, что всего в прошлом году Укрзализныця перевезла в страны ЕС на 83% больше пассажиров, чем в 2017 году.

«Есть спрос со стороны пассажиров, поэтому будем и в дальнейшем развивать международное железнодорожное сообщение», - отметил он.
 
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