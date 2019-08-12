В Русской Православной Церкви уверены, что воссоединение с западноевропейским экзархатом и восстановление литургического общения с ним было бы большим шагом вперед.

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Об этом сказал заместитель управляющего делами Московской Патриархии епископ Зеленоградский Савва в комментарии, сообщает «Интерфакс».

«Сейчас главное - что если произойдет воссоединение, то мы будем вместе литургически и будем находиться в одной единой Поместной автокефальной Церкви. Это громадный для всех нас шаг», - сказал он.

Таким образом епископ прокомментировал обнародованное сегодня предложение РПЦ о том, чтобы упомянутый экзархат вошёл в ее состав с сохранением собственных традиций и устава.

По словам епископа, при составлении этого документа учитывались те традиции, которые сложились в экзархате с момента его создания и которыми, особенно в последние годы, пренебрегал Константинопольский Патриархат.

"В отношении архиепископии Константинополь вел двойную игру. С одной стороны, он вроде бы признавал ее специфику, а с другой - и это хорошо показала практика последних лет, Константинополь считал, что устав архиепископии условен, и Фанар мог сам определять порядок выборов архиепископа. Русская Православная Церковь готова сохранить управленческую традицию архиепископии вместе с другими ее особенностями», - сказал представитель РПЦ.

При этом, добавил он, образование в Западной Европе архиепископии РПЦ никак не помешает наличию в Старом Свете, например, патриаршего Западноевропейского экзархата Московского Патриархата, созданного в конце 2018 года.

«В Европе у нас, помимо экзархата, существует, например, Лондонско-Западноевропейская епархия Русской Зарубежной Церкви, которая также входит в состав Московского Патриархата. В Германии у нас есть две епархии, одна из которых непосредственно подчиняется Синоду Русской Православной Церкви, вторая - опосредованно, через Архиерейский Синод Русской Зарубежной Церкви. И все они как-то существуют вместе. С точки зрения канонов это, может быть, не очень хорошо. Но так сложилось исторически, что на одной территории существуют разные митрополии и епархии. Это предмет многолетних обсуждений с целью урегулирования. В том числе мы эту тему обсуждаем с Русской Зарубежной Церковью», - заключил епископ.