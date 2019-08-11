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Военизированные отряды йеменских сепаратистов заявили о взятии под контроль временной столицей правительства — город Аден.

Об этом сообщат BBC.

Они захватили президентский дворец Эль-Маашик, здание министерства внутренних дел и казармы сил действующего президента Абд-Раббу Мансура Хади. Сепаратисты требуют отстранения его от власти.

Правительство Йемена объявило захват Адена переворотом.

Аден был временной столицей правительства Йемена, так как официальная столица Сана с 2015 года находится под контролем повстанцев-хуситов.

Столкновения в Адене начались в четверг, 8 августа. За три дня в городе погибли 40 человек, более 250 получили ранения.

Шиитские повстанцы-хуситы контролируют значительные территории на севере и западе Йемена, а также столицу - город Сана. Конфликт между ними и официальной властью страны обострился в 2015 году. С тех пор в Йемене погибли почти 10 000 человек. Около двух миллионов стали беженцами. По оценке ООН, Йемен - на пороге голода.

За войной в стране стоят конфликтующие интересы Саудовской Аравии и Ирана. Эр-Рияд поддерживает президента Абд-Раббу Мансура Хади и международно признанное правительство Йемена. Тегеран - на стороне повстанцев-хуситов.
ForUm

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