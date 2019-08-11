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Силы Южного переходного совета (ЮПС) Йемена захватили президентский дворец Маашик в городе Аден. Об этом 9 августа сообщил телеканал Al Jazeera.

Отмечается, что располагавшиеся во дворце саудовские силы отступили из него на военную базу международной коалиции в районе аль-Барика к западу от Адена.

Сам президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади находится в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Как указал телеканал, участники боевых действий в Адене являются номинальными союзниками возглавляемой Саудовской Аравией коалиции, которая сражается с хуситами на севере и западе Йемена с марта 2015 года, но у них есть собственные планы на будущее страны. 

Официальный представитель ЮПС Низар аль-Хайсам сообщил телеканалу Al Hadath, что южане «не выступают против законности и привержены диалогу со всеми политическими фракциями, кроме исламистов из партии Аль-Ислах, которые, по его словам, «отрицательно воздействуют» на президента республики Абд Раббо Мансура Хади.

«Мы не собираемся начинать сейчас битву за отделение Адена и Южного Йемена от остальной части страны», − подчеркнул аль-Хайсам.

При этом он пообещал, что отряды ЮПС останутся в составе правительственных сил, которые ведут войну с мятежниками-хуситами.
ForUm

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