Украина решительно осуждает нападение на аэропорт временной столице Йеменской Республики города Аден 30 декабря, жертвами которого стали десятки людей.

«Выражаем соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», - говорится в заявлении МИД Украины.

«Рассматриваем этот террористический акт как попытку покушения на членов легитимного и международно признанного правительства Йемена. Нападение имеет целью подорвать усилия, в частности в рамках реализации Эр-Риядовского соглашения, по стабилизации безопасности, политической и гуманитарной ситуации в Йемене», - подчеркнули в Киеве.

Украина неизменно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Йеменской Республики.

«Выражаем солидарность с новосформированным правительством и народом Йемена в их стремлении и усилиях для достижения долгожданного мира и согласия в стране», - резюмировали в МИД.

Не менее 22 человек погибли в результате серии взрывов и обстрела аэропорта Адена на юго-западе Йемена, а еще 50 - получили ранения.