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Более 200 человек пострадали во время акции протеста против правительства в ливанской столице Бейрут. Об этом сообщает Красный Крест Ливана в Twitter.

По сведениям местного телеканала LBCI протестующие хотели прорваться сквозь кордоны полиции в центр города, так как акция должна была пройти перед зданием парламента, однако правоохранители не позволили этого сделать, применив водометы и слезоточивый газ,

По информации Ливанского отделения Красного креста, из числа демонстрантов пострадало не менее 240 человек.

«Последнее обновление: 18 скорых, 80 человек медперсонала и 6 диспетчеров из Ливанского Красного Креста отреагировали на протесты в центре Бейрута. Более 100 человек были доставлены в близлежащие больницы, и еще более 140 человек получили лечение на месте происшествия. Ливанский Красный Крест находится в режиме готовности», – заявили представители организации.

Акция протеста организована местной оппозицией на фоне задержки формирования нового правительства в стране, которое, как заявили протестующие, должно помочь Ливану преодолеть "тяжелое экономическое положение".
ForUm

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