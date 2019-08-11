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Торговый оборот Украины и России с 2014 года упал почти в три раза и составил $6,9 миллиарда за первую половину 2019 года.

Об этом пишет Коммерсантъ.

"В составе топ-10 торговых партнеров РФ за пятилетие произошло лишь одно изменение: из десятки выпала Украина, торговый оборот с которой с 2014 года рухнул почти в три раза, с $18,5 млрд до $6,9 млрд за первую половину этого года", - отмечает издание.

Место Украины занял Казахстан с $8,9 млрд оборота с Россией.

По данным «Коммерсанта», за первое полугодие 2019 года внешнеторговый оборот РФ составил $318 млрд - это на 3,3% меньше, чем было за первую половину 2017 года ($329 млрд).

С 2014 года, в котором внешнеторговый оборот России по итогам первого полугодия составлял $396,3 млрд, внешнеторговый оборот РФ упал на 20%.
ForUm

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