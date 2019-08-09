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Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.

Соответствующий  №590/2019 обнародован на сайте главы государства.

«Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», - говорится в документе.

Ранее этот департамент возглавлял Александр Климчук.
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