Президент Украины Владимир Зеленский назначил Николая Кулешова начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ.
Соответствующий №590/2019 обнародован на сайте главы государства.
«Назначить Кулешова Николая Валерьевича начальником Департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности Службы безопасности Украины», - говорится в документе.
Ранее этот департамент возглавлял Александр Климчук.
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