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В столичном Свято-Троицком Ионинском монастыре Украинской Православной Церкви начались работы по реставрации купола.

Фото: Фейсбук

Об этом сообщил наместник монастыря архиепископ Обуховский Иона на своей странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.

«Мы начинаем работы по реставрации купола. Это и роспись, это и внутренние окна ХIХ века. Работы много, расходов тоже. Кто хочет поучаствовать, можете посильно поддержать нас», - написал владыка Иона.

Свято-Троицкий Ионинский монастырь основан в 1860-е годы архимандритом Выдубицкого монастыря Ионой (Мирошниченко) на землях княгини Екатерины Васильчиковой, вдовы киевского генерал-губернатора. До Первой мировой войны в обители велось строительство самой высокой в Российской империи колокольни (проектная высота 110 м). К 1918 году насчитывал более 800 монахов и послушников. Действовал до 1934 года, когда был закрыт по распоряжению советских властей. В 1935 году монастырь оказался на территории новооснованного Ботанического сада Академии наук УССР. В 1991 году возвращён Украинской Православной Церкви. 
ForUm

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