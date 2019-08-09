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Люди, которые усердно ищут прозорливых старцев только ради ответа на свой вопрос, чаще всего натыкаются на проходимцев.

Фото: pravoslavie.ru

Об этом рассказал житомирский духовник, архимандрит Украинской Православной Церкви Гавриил в интервью «Сегодня», сообщает Центр информации УПЦ.

«Не надо искать прозорливого. По-настоящему прозорливые люди свой дар скрывают. Это вообще очень тяжелый дар, который даже не всякий глубоко верующий может выдержать. Гораздо сильнее и важнее дар кротости и сердечности. А для этого нужны молитва и внутренняя духовная жизнь», - пояснил он.

По словам архимандрита, в поисках прозорливого духовника люди часто натыкаются на проходимцев, «или на тех, кто в тщеславии и в гордыне пребывает». 

«Это называется духовная прелесть. Где-то тебе что-то открывалось через твою искреннюю молитву или через благодать священства, и ты кому-то помог, тебя отблагодарили. Дальше - больше. Так человек потихоньку скатывается в тщеславие. Ему уже кажется, что это он помог, что он - руки самого Господа. И чем больше тщеславия, тем меньше в человеке прозорливости», - говорит монах.

Сама духовная жизнь дает возможность получить гарантированный ответ на любые жизненные вопросы, и получают эти ответы люди постепенно, следуя заповедям Божиим, отмечает архимандрит Гавриил. 

«Когда же духовная жизнь истончается, утрачивает свою глубину, тогда человек многое начинает делать чисто автоматически, - говорит он. - Просто ходит в храм, исповедуется, причащается, но при этом по ему и Господу ведомым причинам этот человек утрачивает внутреннее общение с Господом. В этом состоянии бес и улавливает - иди, ищи старца, спроси у прозорливого. Это проще и быстрее, чем у Господа». 

По словам житомирского духовника, «с Богом и благодатью Божией играть не стоит».

«Поэтому я бы советовал тем, у кого еще нет духовного учителя, найти тихого, смиренного священника», - заключил он.
ForUm

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