также в разделеПроисшествия
Сутки в ООС: 9 обстрелов, потерь нет 12
В Чехии в ДТП погибли двое украинце 14
На Львовщине нацгвардеец сбил насмерть пешехода 13
Непогода обесточила более 200 населенных пунктов 20
Горе-самоубийца лег под вагон и угрожал машинисту ножом 29
На Ривненщине руководителя местной полиции задержали на взятке 23
Во Львове задержали пьяного водителя маршрутки без прав 25
На Житомирщине поминки закончились массовым отравлением 47
Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов 21
Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь среди военных нет 15
Под Киевом снова горела птицефабрика 27
В Полтаве из-за замечания прохожему подстрелили охранника 66
Боевики минируют Азовское море 51
Названы имена погибших под Павлополем морпехов 110
С начала перемирия на Донбассе погибли 6 военных, еще 9 – ранены 17
Сутки в ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, 4 военных погибли 14
В больнице на Одесчине взорвалась граната: погибли два человека 51
СМИ: В Ливии сбили украинский самолет с гуманитарным грузом 94

В частном высшем учебном заведении «Днипровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины» проктор Центра тестирования во время процедуры идентификации на Единый квалификационный государственный экзамен по специальности «Медицина» обнаружил иностранных студентов, паспорта которых, по его мнению, были поддельные, сообщает Центр тестирования при Минздраве.

После этого проктор дважды вызвал полицию. Через 50 минут 7 представителей правоохранительных органов прибыли в институт. Правоохранители подтвердили, что паспорта является поддельным, и составили соответствующий акт.

10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1518 грн.
27
Теги