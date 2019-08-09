В частном высшем учебном заведении «Днипровский медицинский институт традиционной и нетрадиционной медицины» проктор Центра тестирования во время процедуры идентификации на Единый квалификационный государственный экзамен по специальности «Медицина» обнаружил иностранных студентов, паспорта которых, по его мнению, были поддельные, сообщает Центр тестирования при Минздраве.

После этого проктор дважды вызвал полицию. Через 50 минут 7 представителей правоохранительных органов прибыли в институт. Правоохранители подтвердили, что паспорта является поддельным, и составили соответствующий акт.

10 студентам удалось убежать, а остальные были доставлены в полицию.