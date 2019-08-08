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14 мажоритарщиков на внеочередных выборах в Верховную Раду не получили ни одного голоса, сообщает движение Честно.

Все они – самовыдвиженцы. Это 11 кандидатов в 51-м округе (Донецкая область) и трое – в 105-м (Луганская область).

«Это означает, что и сами кандидаты не проголосовали за себя, ведь многие из них жили даже не в пределах округа, а в Киеве и других областях. Поэтому они даже не имели возможности это сделать. Такая характеристика свидетельствует о том, что эти кандидаты зарегистрированы как технические», - отмечается в сообщении.

По одному голосу получили 11 кандидатов, по два –  4 кандидата, по три также 4 .

В частично оккупированном 51-м округе победил пенсионер-самовыдвиженец Александр Ковалев. Для этого ему хватило 220 голосов (33%). Это антирекорд мажоритарки. Ранее он принадлежал Ефиму Звягильскому, за которого в 2014 году отдали голоса примерно 1454 человека. Всего в голосовании в этом округе приняли участие 676 избирателей, общее количество кандидатов - 26.

Наибольшее количество голосов на мажоритарке - 50712 - на этих выборах собрал Антон Яценко, действующий нардеп от группы «Возрождение».
ForUm

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