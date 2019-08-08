также в разделеПроисшествия
На Житомирщине поминки закончились массовым отравлением 35
Из-за непогоды в Украине обесточены 16 населенных пунктов 18
Сутки в ООС: 10 обстрелов, потерь среди военных нет 15
Под Киевом снова горела птицефабрика 26
В Полтаве из-за замечания прохожему подстрелили охранника 42
Боевики минируют Азовское море 50
Названы имена погибших под Павлополем морпехов 100
С начала перемирия на Донбассе погибли 6 военных, еще 9 – ранены 17
Сутки в ООС: Боевики совершили 9 обстрелов, 4 военных погибли 14
В больнице на Одесчине взорвалась граната: погибли два человека 50
СМИ: В Ливии сбили украинский самолет с гуманитарным грузом 93
На Запорожье пьяный полицейский сбил женщину 22
На Донбассе в результате обстрелов погибли 4 военных 223
На Львощине на поминках отравились 10 человек 43
На Харьковщине на приусадебном участке нашли 200 артснарядов 57
Сутки в ООС: 2 обстрела, ранен 1 военный 17
Под Киевом таксист посадил на цепь пассажира, не расплатившегося за поездку 45
На Приднепровской ТЭС произошла авария 38

Вчера, 7 августа, во Львове патрульные задержали водителя маршрутного такси, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел при себе водительского удостоверения, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.

«Вчера вечером на улице Госпитальной патрульные остановили маршрутку за нарушение правил дорожного движения. На тот момент в салоне находилось много пассажиров. Инспекторы сразу заметили, что водитель нетрезв, ведь от него несет алкоголем. Устройство драгер подтвердило подозрения полицейских - 1,17 промилле», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 53-летний водитель не предоставил удостоверение водителя. В отношении него вынесли объединенное постановление за нарушение ПДД и отсутствие необходимых документов на управление транспортным средством. Также, на него составили протокол за управление в алкогольном опьянении.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги