Вчера, 7 августа, во Львове патрульные задержали водителя маршрутного такси, который управлял транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, а также не имел при себе водительского удостоверения, сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовской области.



«Вчера вечером на улице Госпитальной патрульные остановили маршрутку за нарушение правил дорожного движения. На тот момент в салоне находилось много пассажиров. Инспекторы сразу заметили, что водитель нетрезв, ведь от него несет алкоголем. Устройство драгер подтвердило подозрения полицейских - 1,17 промилле», – говорится в сообщении.

Отмечается, что 53-летний водитель не предоставил удостоверение водителя. В отношении него вынесли объединенное постановление за нарушение ПДД и отсутствие необходимых документов на управление транспортным средством. Также, на него составили протокол за управление в алкогольном опьянении.