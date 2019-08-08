Исследование о лояльности жителей Грузии в отношении новой структуры - Православной Церкви Украины - проводилось заинтересованными «специфическими организациями».
Фото из открытых источников
Такую точку зрения высказал заместитель главы Отдела внешних церковных связей Украинской Православной Церкви протоиерей Николай Данилевич на своей странице в Фейсбук, сообщает Центр информации УПЦ.
В частности, спикер УПЦ прокомментировал обнародованную информацию о том, что две трети жителей Грузии якобы одобряют идею поздравить украинскую Церковь с автокефалией.
«Теперь взялись за Грузию. И так же, как в Украине, исследования там проводят специфические организации», - отметил священник.
Он обратил внимание, какая организация проводила исследование.
«Международный республиканский институт (International Republican Institute) — некоммерческая организация, провозглашающая своей целью оказание помощи отдельным странам в строительстве демократии. Председатель Совета директоров МРИ — сенатор от штата Аляска Дэн Салливан.
Организация работает в тесном сотрудничестве с Госдепом США, Агентством США по международному развитию и некоторыми фондами, занимающимися финансированием проамериканских политических сил в мире».
Хоть бы уже не светились настолько явно», - написал протоиерей.
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