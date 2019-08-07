Прокурорами Генеральной прокуратуры Украины разоблачен на получении неправомерной выгоды исполняющий обязанности директора юридического департамента Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, сообщает пресс-служба ГПУ.

Так, указанное должностное лицо путем вымогательства получило от сотрудника этого же министерства неправомерную выгоду в сумме 1 тыс. долларов США за непринятие мер и не уведомление НАПК о возможных нарушениях при внесении сведений в электронную декларацию.

7 августа во время получения неправомерной выгоды указанное лицо задержано, изъяты вещественные доказательства. В настоящее время решается вопрос об уведомлении о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.