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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Закарпатской области факты масштабной незаконной вырубки деревьев в Карпатском биосферном заповеднике.

По данным пресс-центра ведомства, должностные лица заповедника организовали вырубку леса сверх установленных санитарных норм. Неучтенную древесину злоумышленники нелегально реализовывали.

По оценкам экспертов, сумма ущерба нанесенного государству от противоправных действий работников лесхоза составляет более полумиллиона гривен. Профильные специалисты оценивают масштабы экологического ущерба.

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В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ, одному из организаторов незаконной деятельности объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились под процессуальным руководством прокуратуры Закарпатской области.
ForUm

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