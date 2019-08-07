Международный Красный Крест опроверг информацию о наличии своего груза на украинском самолете, который был поврежден в результате атаки в Ливии.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на специалиста по связям с медиа Международного Красного Креста Александра Власенко.

«Я могу сказать только одно: информация о том, что этот самолет перевозил наш груз, не является правдивой. На борту самолета не было нашего груза, это неправда», - отметил он.

Ранее СМИ сообщили, что в ночь с 5 на 6 августа в результате ракетной атаки на аэропорт г.Мисрата (Ливия) с БПЛА во время разгрузки груза было повреждено воздушное судно ИЛ-76ТД (регистрационный номер UR-COZ, эксплуатант - украинская авиакомпания - ООО «Скайавиатранс»).

Воздушное судно выполняло рейс KTR7721 по маршруту Анкара (Турция) - Мисрата (Ливия) с целью транспортировки гуманитарного груза по линии Международного Красного Креста и при наличии соответствующих разрешений.

В результате атаки была уничтожена хвостовая часть самолета, легко ранен оператор экипажа судна, а также уничтожены паспортные документы штурмана. Экипаж судна в полном составе (8 человек, все - граждане Украины) были эвакуированы в бомбоубежище.

По предварительным оценкам, удар нанесен силами группировки генерала Хафтара, оппозиционного к признанному правительству Ливии.

В конце июля сообщалось об уничтожении в результате масштабного ракетного удара двух украинских военно-транспортных самолетов Ил-76.