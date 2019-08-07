Председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков предложил, чтобы народные депутаты выдвинули кандидатов на пост вице-спикера Верховного Совета IX созыва от оппозиционных фракций. Об этом он заявил в эфире 112 Украина.

По его словам, было бы корректно, если бы оппозиция определила, кто на какую позицию претендовать.



«Было бы корректно, чтобы не мы, а оппозиция между собой определились, кто какую на какую позицию будет претендовать. Это логично, правильно, демократично», - заявил Разумков.

Он отметил, что трудно ответить, кого они будут предлагать на эту должность. «Я надеюсь, что наконец оппозиция в Верховной Раде будет находить какие-то точки соприкосновения», - сказал политик.

Также он не исключил, что если четыре оппозиционные фракции выдвинут четырех претендентов, то по этим кандидатурам состоится голосование.

