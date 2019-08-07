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Детективы Национального центра борьбы с организованной преступностью обвинили в терроризме 25-летнего чеха, который, по их данным, воевал на стороне пророссийских боевиков на востоке Украины. Об этом сообщает 112 Украина со ссылкой на Denik N.

Как сообщается, мужчине было чуть больше двадцати лет, когда он поехал на Донбасс. 

«Правоохранители инициировали привлечение к ответственности одного лица за террористическое преступление в связи с конфликтом на востоке Украины», - говорится в сообщении.

«Это человек из Карловых Вар, который, вероятно, принимавший участие в боях против украинской армии. Мы не будем разглашать более подробную информацию, в частности, способ его поездки на восток Украины», - сказал прокурор Мартин Белый.

Отмечается, что расследование находится на начальной стадии и у детективов есть достаточно доказательств вины мужчины. Ему грозит 12-20 лет за решеткой.

Чешские правоохранители сейчас расследуют причастность около 20 граждан страны к участию в боевых действиях на востоке Украины на стороне пророссийских боевиков.
ForUm

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