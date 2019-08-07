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Будущий глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия оценил количество нардепов от «Слуги народа» с пророссийскими взглядами в 1-2% общего состава. Об этом он сообщил в эфире Радио НВ.

Отмечается, что все эти кандидаты – мажоритарщики, с которыми у Арахамии нет продуктивных отношений. И этих депутатов придется «перевоспитать».

«Пророссийский вектор не влиятельный вообще. Моя оценка - 1%, а возможно, 2%. И это условно пророссийские – это не люди, которые говорят, что нам надо идти в Россию, а они условно говорят, что не все так однозначно, надо разбираться», - отметил Арахамия.

Будущие кадровые назначения в «Слуге народа» обсуждали во время недельного обучения будущих депутатов в Трускавце. Давида Арахамию будут выдвигать на пост лидера фракции.
ForUm

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