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Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск праворадикальной организации С14 против Громадского телевидения из-за публикации, в которой С14 характеризуется как «неонацистская» организация. Решение по делу вынесла судья Юлия Картавцева, сообщает Громадске.

Она отметила, что информация, распространенная каналом, вредит репутации С14 и обязала опровергнуть информацию путем публикации решения суда и взыскать в пользу С14 3,5 тыс. грн судебного сбора.

Громадское обжалует решение.

С14 отказались комментировать решение суда Громадскому.

«Позиция С14 в том, что они не являются по своей деятельности, по характеру своей деятельности неонацистской группой. Они националистическая группа, но ни в коем случае не являются неонацистской», — заявлял адвокат организации С14 Виктор Мороз на предыдущих судебных заседаниях. По его словам то, как Громадское назвало организацию — вредит деловой репутации С14.

Напомним, организация С14 подала в суд против Громадского телевидения «о защите чести, достоинства и деловой репутации» в июле 2018-го. Причиной стал твит англоязычной службы Громадского. В заметке от 4 мая 2018 года, когда представители С14 силой привели бразильского боевика Рафаэля Лусварги в СБУ, организацию охарактеризовали как «неонацистскую».
ForUm

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