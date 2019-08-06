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В результате взрыва гранаты в Раздельнянской больнице погибли два человека, сообщает пресс-служба полиции Одесской области.

Предварительно установлено, что у 44-летней работнице пищеблока больницы пришел сожитель, 1965 г.р., который вероятно и принес с собой взрывоопасные предметы. Женщина была в здании одна. После того, как мужчина закрыл дверь, раздался взрыв.

На место происшествия немедленно прибыла следственно-оперативная группа территориального отдела полиции. Поскольку через окно виднелись чеки от двух гранат, а взрыв был один, заходить в помещение было крайне опасно. Поэтому полицейские окружили здание, отвели людей на опасное расстояние, и ждали приезда взрывотехников.

Прибыв на место, специалисты взрывотехнической службы обезвредили гранату РГД-5, которая была приведена в действие и находилась в крайне опасном состоянии, однако взрыв не произошел. В ходе осмотра было установлено, что взорвалась граната Ф-1, в результате чего и мужчина, и женщина погибли. Других пострадавших нет.

Сейчас на месте происшествия продолжает работать полиция. Обстоятельства устанавливаются.
 
ForUm

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