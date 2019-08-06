В УПЦ собрали более миллиона гривен на лечение онкобольных детей.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, в течение Великого Поста в храмах Сумской епархии УПЦ в рамках благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки» был собран 1 миллион 86 тысяч гривен, а в храмах Конотопской епархии - 128 тысяч гривен.

Во вторник, 6 августа, митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий передал дорогостоящие лекарственные препараты, приобретенных за средства, собранные в рамках девятой благотворительной акции помощи в лечении онкобольных детей, Сумской областной детской клинической больнице.

Руководство больницы выразило благодарность за помощь в приобретении лекарственных средств.

Как отметила заведующая отделением онкогематологии СОДКБ Лиана Никитенко, благодаря благотворительной акции маленькие пациенты онкогематологии обеспечены жизненно необходимыми лекарствами и препаратами.

Сумской митрополит также посетил маленьких пациентов в больничных палатах и благословил каждого Ахтырской иконой Божией Матери.