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В УПЦ собрали более миллиона гривен на лечение онкобольных детей. 

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на пресс-службу Сумской епархии, в течение Великого Поста в храмах Сумской епархии УПЦ в рамках благотворительной акции «К Светлому Дню - светлые поступки» был собран 1 миллион 86 тысяч гривен, а в храмах Конотопской епархии - 128 тысяч гривен.

Во вторник, 6 августа, митрополит Сумской и Ахтырский Евлогий передал дорогостоящие лекарственные препараты, приобретенных за средства, собранные в рамках девятой благотворительной акции помощи в лечении онкобольных детей, Сумской областной детской клинической больнице.
Руководство больницы выразило благодарность за помощь в приобретении лекарственных средств. 

Как отметила заведующая отделением онкогематологии СОДКБ Лиана Никитенко, благодаря благотворительной акции маленькие пациенты онкогематологии обеспечены жизненно необходимыми лекарствами и препаратами.

Сумской митрополит также посетил маленьких пациентов в больничных палатах и благословил каждого Ахтырской иконой Божией Матери.
ForUm

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