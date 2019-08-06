В Православной Церкви выразили соболезнование в связи с серией инцидентов со стрельбой, в результате которых погибли и пострадали десятки мирных граждан Соединенных Штатов Америки.

Фото: FBI.gov

Соболезнование Предстоятеля Русской Православной Церкви Московского Патриарха Кирилла Президенту США Дональду Трампу опубликовано на patriarchia.ru.

«С болью в сердце воспринял известие о гибели и ранении мирных граждан в результате стрельбы в трех городах Америки.

В эти тяжелые для американского народа дни соболезную всем, кого коснулось горе. Надеюсь, что в дальнейшем будет сделано все возможное, дабы не допустить повторения подобных трагедий в будущем.

Милостивый Господь да укрепит руки врачей, борющихся за жизнь и здоровье пострадавших, ниспошлет скорейшее исцеление раненым и утешение родным и близким погибших», - говорится в сообщении.

3 августа в результате стрельбы в магазине «Walmart» на территории торгового центра в Эль-Пасо (штат Техас) 21 человек погибли, более 20 получили ранения.

В ночь на 4 августа стрельба была открыта в центре Дейтона (штат Огайо), в результате погибли девять человек.

Еще семь человек получили ранения при стрельбе в одном из парков Чикаго (штат Иллинойс).