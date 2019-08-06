также в разделеОбщество
На Киевщине чиновника поймали на взятке в 100 тысяч
СБУ задержала мошенников, присваивавших средства онкобольных 14
В Украине прогнозируют рост цен на сахар 21
На Донбассе запустили электричку, которая не ходила 5 лет 53
Украина и США подписали меморандум о поиске военнопленных 13
Жена Безъязыкова заявила, что ее мужа обменяли на двух женщин 26
5 августа. Картина дня 22
За уклонение от службы в армии РФ оккупанты вынесли приговоры 17 крымчанам 23
Синоптик сказала, когда в Украину вернется жара 49
Суд решил проверить гражданство Супрун 57
У ПЦУ появилась официальная газета 17
Двух харьковчан осудили за нападение на турецкого бизнесмена 18
Суд арестовал имущество экс-начальника полиции Одесской области 24
Президент назначил нового командующего Объединенных сил 129
В Минздраве напомнили об обязательных прививках перед школой 16
Украина просит США продать больше Javelin 44
Дело Ил-76: Генерал Назаров увольняется из армии 39
Женщина пойдет под суд за подкуп избирателей на округе Гончаренко 33

Учитывая аварийное состояние системы водоотвода Одессы, экологи установили многочисленные очаги загрязнения прибрежной полосы вдоль города, сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа.

«По результатом проведенных анализов, наибольшее загрязнение наблюдается на пляжах «Лузановка», «Аркадия», а также прибрежная полоса вдоль м. Южный и с. Крушинка. Инспекция неоднократно обращалась по этому вопросу в органы местного самоуправления. На настоящее время ответа не получено», – отметили в пресс-службе.

По состоянию на 4 августа Инспекция обследовала территорию прибрежной полосы и отобрала пробы воды вдоль побережья Одессы. «При обследовании территории пляжа «Аркадия» установлено наличие ржавых труб, которые тянутся вдоль песчаной зоны, с выходом на море», – говорят в инспекции.

Кроме того, отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции провел лабораторные измерения проб воды во время обследования подконтрольной территории 24 июля на пляжах в Южном, Крыжановке и в «Лузановке». По результатам исследований, в воде обнаружили превышение нормированных значений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, а именно азота аммонию, азота нитритного и нитратного азота, что свидетельствует о вероятности загрязнения воды водного объекта опасными химическими веществами.

Инспектора направили обращение к местным органам власти, однако любое реагирования со стороны органов местного самоуправления не последовало, отметили в пресс-службе.

В свою очередь, Инспекция повторно направила обращение в органы местного самоуправления по решению проблемных вопросов с целью срочного инициирование совещаний с местными органами власти, руководством КП «Побережье Одессы», представителями бизнеса и СМИ.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
1166 грн.
28
Теги