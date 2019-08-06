Учитывая аварийное состояние системы водоотвода Одессы, экологи установили многочисленные очаги загрязнения прибрежной полосы вдоль города, сообщает Depo.Одесса со ссылкой на пресс-службу Государственной экологической инспекции Крымско-Черноморского округа.

«По результатом проведенных анализов, наибольшее загрязнение наблюдается на пляжах «Лузановка», «Аркадия», а также прибрежная полоса вдоль м. Южный и с. Крушинка. Инспекция неоднократно обращалась по этому вопросу в органы местного самоуправления. На настоящее время ответа не получено», – отметили в пресс-службе.

По состоянию на 4 августа Инспекция обследовала территорию прибрежной полосы и отобрала пробы воды вдоль побережья Одессы. «При обследовании территории пляжа «Аркадия» установлено наличие ржавых труб, которые тянутся вдоль песчаной зоны, с выходом на море», – говорят в инспекции.

Кроме того, отдел инструментально-лабораторного контроля Инспекции провел лабораторные измерения проб воды во время обследования подконтрольной территории 24 июля на пляжах в Южном, Крыжановке и в «Лузановке». По результатам исследований, в воде обнаружили превышение нормированных значений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, а именно азота аммонию, азота нитритного и нитратного азота, что свидетельствует о вероятности загрязнения воды водного объекта опасными химическими веществами.

Инспектора направили обращение к местным органам власти, однако любое реагирования со стороны органов местного самоуправления не последовало, отметили в пресс-службе.

В свою очередь, Инспекция повторно направила обращение в органы местного самоуправления по решению проблемных вопросов с целью срочного инициирование совещаний с местными органами власти, руководством КП «Побережье Одессы», представителями бизнеса и СМИ.