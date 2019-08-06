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Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили и блокировали в Киеве масштабную мошенническую схему присвоения средств граждан через интернет, сообщает пресс-центр СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что участники группировки, в состав которой входили жители столицы, предлагали гражданам предоставление денежных займов через специально созданные вебплатформы.

Для получения «кредита» злоумышленники требовали предварительно перечислить на подконтрольные банковские счета средства за так называемые проверочные и посреднические действия, в частности, «оплату налога», «аванс за услуги юристов, бухгалтеров» и другие. Однако реальные денежные займы гражданам не предоставлялись. От мошеннических действий злоумышленников страдали тяжелобольные люди, в том числе и онкологическими заболеваниями, нуждающиеся дорогостоящего лечения. В случае отказа клиентов от «услуг» участники группировки, осуществляя психологическое давление, угрожали потерпевшим якобы отказом в «займе» и внесением в так называемый черный список ненадежных заемщиков. По предварительной информации, злоумышленники получали от незаконной деятельности ежемесячно почти 500 тыс. гривен.

Во время санкционированных следственных действий по месту жительства и в транспортных средствах участников группировки правоохранители обнаружили мобильные терминалы, компьютерную технику, банковские карточки и другие вещественные доказательства противоправных действий. В рамках открытого уголовного производства двое организаторов группы задержаны и им сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются неотложные следственные действия для привлечения к ответственности других участников группировки. Мероприятия по разоблачению злоумышленников проводились совместно с Нацполицией.
ForUm

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