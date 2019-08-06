Вчера, 5 августа, на приусадебном участке одного из жителей села Михайловка Первомайского района Харьковской области были обнаружены 200 снарядов, сообщает пресс-служба ГосЧС.
Личный состав группы пиротехнических работ Учебного центра ОРС ЦЗ ГосЧС Украины, который прибыл к месту вызова, идентифицировал находку как артиллерийские снаряды калибра 37 мм, в количестве 200 единиц.
После проведения неотложных работ, взрывоопасные предметы спецавтомобилем были вывезены в определенное место и уничтожены в установленном порядке.
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