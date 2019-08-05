Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла из-за конкуренции сверхдержав, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

По его словам, конкуренция между крупными государствами провоцирует новые угрозы мировому порядку.

«Первым (вызовом перед мировой безопасностью. - Ред.) является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что аннексия Крыма это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны. Столтенберг добавил, что Российская Федерация наращивает присутствие и в других странах.

«И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, пытающейся вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах», - заявил Столтенберг.