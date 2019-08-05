также в разделеПолитика
Зеленский провел телефонный разговор с премьером Великобритании 20
Заявление партии: VoxCheck распространяет ложь в адрес Виктора Медведчука 55
Советник Зеленского: Следующие выборы президента пройдут онлайн 49
Могилев «не заметил» пророссийских настроений в Крыму накануне аннексии 38
НАБУ подтверждает расследование по «взятке Богдану» 29
Увольнение Кличко: Кабмин не соберется и на этой неделе 32
Зеленский в Турции встретится с Эрдоганом и Варфоломеем 39
СМИ: НАБУ расследует возможное предложение взятки Богдану 36
Разумков: Законами мир на Донбасс не вернуть 89
Депутаты «Слуги народа» завершили обучение в Трускавце 60
Климкин: За несколько лет половина украинцев может выехать за границу 70
В «Слуге народа» рассказали о встрече с Зеленским в Трускавце 370
Зеленский не считает заявление Богдана подрывом доверия к СМИ 34
Разумков: Слуга народа предложит мою кандидатуру на пост спикера Рады, на вице-спикера - Стефанчука 46
Зеленский выступил за то, чтобы ввести «медицинский безвиз» 90
Зеленский едет во Львовскую область 101
Стала известна зарплата Зеленского на посту президента 119
Богдан о «слитом» заявлении: Может, журналисты, может, спецслужбы 81

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Йенс Столтенберг заявил, что аннексия Крыма Российской Федерацией произошла из-за конкуренции сверхдержав, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО. 

По его словам, конкуренция между крупными государствами провоцирует новые угрозы мировому порядку.

«Первым (вызовом перед мировой безопасностью. - Ред.) является рост конкуренции между великими державами. И мы видим последствия этого в Крыму. От незаконной аннексии Крыма до Северной Кореи, от Сирии до Южно-Китайского моря», - заявил Столтенберг.

Он отметил, что аннексия Крыма это первый случай захвата одним государством территорий другого после Второй мировой войны. Столтенберг добавил, что Российская Федерация наращивает присутствие и в других странах.

«И мы наблюдаем рост российского присутствия на Ближнем Востоке, в Сирии, а также в России, пытающейся вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в нескольких странах-членах НАТО и в других местах», - заявил Столтенберг.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

весна/лето
2648 грн.
36
Теги