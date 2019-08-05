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Двое пострадавших в результате стрельбы в городе Эль-Пасо в американском штате Техас умерли в больнице.

Таким образом, общее количество погибших в результате инцидента возросло до 22, сообщает Радио Свобода.

Представители больницы не назвали имен людей, умерших 5 августа.

В критическом состоянии остается еще один пострадавший. Состояние пятерых других оценивается как стабильное.

Ранее сообщалось, что 3 июля в результате стрельбы в Техасе торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения. 
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