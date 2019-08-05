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Окружной админсуд Киева обязал Государственную миграционную службу предоставить копию документа, который подтверждает прекращение Ульяной Супрун гражданства США, сообщает пресс-служба суда.

Кроме того, суд решил истребовать от секретариата правительства копии протоколов заседаний, в которых принимала участие Супрун с момента назначения ее на эту должность до 5 августа. Эти документы должны предоставить суду в течение месяца - до 5 сентября 2019 года.

Следующее подготовительное заседание по делу назначено на 30 сентября 2019 года.

 
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