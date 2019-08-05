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В Почаеве сегодня тысячи паломников из разных регионов Украины и других государств приняли участие в торжествах в честь чудотворной Почаевской иконы Божией Матери.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Информационно-просветительский отдел УПЦ, праздничное богослужение в Преображенском соборе Свято-Успенской Почаевской лавры возглавил Предстоятель УПЦ Митрополит Онуфрий в сослужении многочисленных гостей торжеств - архиереев и духовенства.

Во время Литургии молились о мире в Украине и единстве Православной Церкви.

Предстоятель возглавил крестный ход с Почаевской иконой Божией Матери в Успенский собор Лавры, где был совершен праздничный молебен.

Фото: УПЦ

* В XVI веке будущий Константинопольский патриарх Неофит, находясь на территории современной Тернопольщины, подарил икону Божией Матери помещице Анне Гойской, которая приютила его в своем доме на ночлег. В 1597 году чудотворная икона была передана Почаевской лавре. Летом 1675 года, во время Збаражской войны с турками, по молитвам перед чудотворным образом обитель была спасена от нашествия татарского хана.
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