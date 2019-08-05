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В июле ключевой игрок европейского рынка газа – немецкая компания RWE – впервые воспользовалась услугой хранения газа в режиме «таможенный склад» на территории Украины. До этого операции продажи газа этим трейдером осуществлялись исключительно на западной границе Украины, сообщает пресс-служба Укртрансгаза.

Переговоры о возможностях использования украинских подземных хранилищ с ведущим европейским трейдером продолжались несколько лет.  

Немецкая энергетическая компания, базирующаяся в г. Эссен, Германия. Сегодня она является поставщиком для более 20 млн потребителей электроэнергии и 10 млн потребителей газа в Европе. RWE является вторым по величине производителем электроэнергии в Германии.  
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