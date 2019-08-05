С 4 по 10 августа КПВВ «Станица-Луганская» будет функционировать до 18:00, сообщает пресс-центр штаба ООС.

По информации украинской стороны СЦКК, оккупационные вооруженные формирования РФ с 4 по 10 августа проводят мероприятия по разминированию на временно оккупированной территории, возле разрушенного автомобильного моста через реку Северский Донец.

В указанный период представители оккупационной администрации пропуск через линию разграничения будут осуществлять до 18:00.

Кроме того, граждан, которые направляются на временно оккупированную территорию Украины, будут пропускать до 17:30.

После указанного времени в контрольном пункте въезда-выезда «Станица-Луганская» пропускные операции осуществляться не будут в связи с взрывоопасностью работ по разминированию и потенциальной угрозой для жизни и здоровья гражданского населения.

Командование Объединенных сил обращается к гражданам с просьбой учесть эту информацию при планировании своих поездок.