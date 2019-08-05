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5 августа отмечается пятилетие освобождения Марьинки от пророссийских террористов, сообщает пресс-центр ООС.

«Уважаемые жители Марьинки! Пять лет назад, 5 августа, благодаря успешным действиям военнослужащих - участников антитеррористической операции и местного населения были освобождены от вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников город Марьинка», - говорится в обращении командующего ООС Александра Сирского.

«Сегодня вы чувствуете себя свободными гражданами Украинского государства и хозяевами родной нашей земле. Наша армия изменилась, стала боеспособной и мы, военнослужащие Объединенных сил, никогда больше не позволим захватчикам ступать по нашей земле!» - заявил он.

Вечная память украинским воинам и гражданским гражданам, погибшим во время проведения антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Востоке страны. Слава и честь защитникам, патриотам, волонтерам и всем, кто не жалея усилий защищает родную землю.
ForUm

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