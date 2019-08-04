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Премьер-министр Румынии Виорика Денчиле уволила министра образования Екатерину Андронеску за «глубоко неправильные» заявления по делу о похищении и убийстве 15-летней девушки.

Об этом глава правительства написала на своей странице в Facebook.

В одном из интервью Андронеску сказала, что ее учили «не садиться в машины к незнакомцам».

«Это заявление от госпожи Андронеску показывает отсутствие понимания — в частности, дела Каракаллы и, в целом, как мы должны защищать наших детей от похищений, агрессии, жестокого обращения и торговли людьми. Это позиция без ответственности, не отображает позицию правительства», — заявила Денчиле.

Она добавила, что любые подобные заявления министров «будут теперь наказываться таким же образом».
ForUm

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